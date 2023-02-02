Politico: Шольц обеспокоен, что США не вмешаются в случае ответных мер со стороны России против Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку Украине истребителей из-за вероятного ответа Москвы Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку Украине истребителей из-за беспокойства о вероятном ответе Москвы. Об этом пишет издание Politico.

"Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии", - цитирует издание одного из советников кабмина ФРГ.

В связи с этим, Германия потребовала от США поставить Украине танки M1 Abrams прежде, чем передать немецкие боевые машины Leopard.

По версии Politico, канцлер Шольц первый притормозил поставки истребителей Украине, опасаясь эскалации конфликта. Берлин настаивал, чтобы НАТО не вступали в прямой конфликт с Россией.

Вместе с тем президент России Владимир Путин сегодня, 2 февраля 2023 года, заявил, что те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, современная "война с Россией будет другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем. И применением бронетехники не ограничится", - подчеркнул Путин.

Прежде сообщалось, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией. Об этом написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда" и достаточно будет одной ложной тревоги приближающихся ракет к одной из ядерных держав.