Путин предрек «облысение Карпат» из-за продажи Украиной леса-кругляка Фото: REUTERS

Продажа Украиной леса-кругляка грозит обернутся «облысением» Карпатских гор, считает президент России Владимир Путин.

«Такие факты есть: и лес-кругляк там продают, хотя его не так много, как в Сибири, – скоро все Карпаты лысыми останутся», – сказал глава государства на встрече с представителями молодежных движений в Волгограде.

Российский лидер также отметил, что Украина продает и плодородные сорта земли. Такой бизнес – это личное дело Украины, подчеркнул Путин.

Как писал сайт KP.RU, российский президент четверг, 2 февраля, посетил Волгоград, где поздравил россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, назвав ее сражением за существование истерзанной, однако непокоренной страны.

Напомним, российский лидер в ходе выступления, посвященного 80-летию победы Сталинградской битвы, заявил, что России вновь угрожает идеология нацизма с немецкими танками Leopard 2. По его словам, те, кто втягивает европейские страны «в новую войну с Россией», не понимают, что современная «война с Россией будет другой».