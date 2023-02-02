Шольцу предсказали «скорый конец» карьеры из-за поставок танков Украине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц подписал смертный приговор своей карьере, согласившись поставить Украине танки Leopard 2, считает бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я не могу представить, чтобы канцлер Коль или канцлер Шмидт призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. Шольц не протянет долго», – заявил он в своем YouTube-канале.

По словам американского полковника, большинство жителей Германии «пришло в ужас» после заявления о поставках танков Украине.

Напомним, ранее Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Между тем США решили направить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом во время заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.