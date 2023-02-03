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НовостиЭкономика3 февраля 2023 4:40

Прогноз МВФ по экономике Британии хуже, чем по находящейся под санкциями России

Channel 4: прогноз МВФ по экономике Британии хуже, чем по находящейся под санкциями России
Роман КИЛЬМЯШКИН
МВФ дает лучший прогноз по российской экономике, чем по британской

МВФ дает лучший прогноз по российской экономике, чем по британской

Фото: Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) дал худший прогноз по британской экономике, чем по российской, хотя именно последняя находится под многочисленными западными санкциями. Об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

"Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", - говорится в публикации.

Как следует из прогноза МВФ, экономику королевства ожидает падение в полпроцента, в то время как РФ ждет пусть небольшой, но рост.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил МВФ. Если в 2021 году РФ занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Согласно представленным данным, уровень российского ВВП выше, чем у Италии, Бразилии и целого ряда других стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВФ обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в 2023 году. Теперь прогнозируется, что экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП.