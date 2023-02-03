Прогноз МВФ по экономике Британии хуже, чем по находящейся под санкциями России

МВФ дает лучший прогноз по российской экономике, чем по британской Фото: Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) дал худший прогноз по британской экономике, чем по российской, хотя именно последняя находится под многочисленными западными санкциями. Об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

"Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", - говорится в публикации.

Как следует из прогноза МВФ, экономику королевства ожидает падение в полпроцента, в то время как РФ ждет пусть небольшой, но рост.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил МВФ. Если в 2021 году РФ занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Согласно представленным данным, уровень российского ВВП выше, чем у Италии, Бразилии и целого ряда других стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВФ обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в 2023 году. Теперь прогнозируется, что экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП.