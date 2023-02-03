Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт для переговоров по Украине Фото: REUTERS

Европейский союз «всегда открыт» для мирных переговоров по Украине. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, указав на то, что Брюссель не видит со стороны Москвы политической воли начать переговоры.

Как заявил Боррель, некоторые говорят о том, что большее число вооружения для Киева продлит украинский конфликт, «приведет к дальнейшей эскалации», называя при этом единственным решением дипломатические переговоры.

«Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать», - заявил он в своей статье для австрийской газеты Standard.

По его словам, все, кто когда-либо хотели проводить дипломатические переговоры с Москвой, «ушли с пустыми руками». Как он отметил, на данный момент единственный способ закончить украинский конфликт – «дать Украине средства».

Напомним, днем ранее, 2 февраля, Боррель заявил, что Евросоюз обучит украинских военных управлять танками Leopard 2.