В США признали, что антироссийские санкции Запада неэффективны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные санкции против России, в том числе ценовой потолок на нефть и нефтепродукты, полностью провалились. Об этом заявил глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки в эфире американского телеканала CNBC.

"Потолок цен был изобретен бюрократами с финансовыми образованием, - подчеркнул Санки. - Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках".

Другие эксперты также выразили скептическое отношение к антироссийским санкциям Запада, назвав их неэффективными.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Ана Свенсо выразила мнение, что санкции не смогли нанести серьезный ущерб российской экономике, так как дружественные страны обеспечили РФ товарами, которых Запад пытался ее лишить.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) дал худший прогноз по британской экономике, чем по российской, хотя именно последняя находится под многочисленными западными санкциями. Как следует из прогноза, экономику королевства ожидает падение в полпроцента, в то время как РФ ждет пусть небольшой, но рост.