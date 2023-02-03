Кабмин ФРГ заявил, что учел слова Путина о поставках танков Украине

Слова президента РФ Путина не повлияли на решение канцлера ФРГ Шольца продолжать переговоры с Россией Фото: REUTERS

Правительство Германии приняло к сведению слова президента РФ Владимира Путина о поставках Украине танков, тем не менее они не повлияли на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать переговоры с российским лидером. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге 3 февраля 2023 года.

"Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента", - подчеркнул Хебештрайт и добавил, что ЕС и союзники помогают Украине защищаться за счет поставок вооружения.

На вопрос журналистов о том, свидетельствуют ли слова Путина о возможной эскалации в отношениях России и Германии, а также повлияло ли высказывание на готовность Шольца вести дальнейшие переговоры с главой РФ, Хебештрайта ответил отрицательно.

"Нет, - сказал он. - Канцлер говорил в том числе вчера в Марбурге, что собирается созваниваться с российским президентом в ближайшие недели".

Хебештрайт подчеркнул, что у Берлина и Москвы "совершенно разные оценки" на события в Украине. "Для канцлера важно сохранять такой контакт", - заключил представитель кабмина.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, что современная "война с Россией будет другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем. И применением бронетехники не ограничится", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине. По версии Пескова, РФ будет полнее задействовать имеющийся потенциал вооружений на линии соприкосновения.