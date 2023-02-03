Захарова заявила, что Шольц оправдывается за скрытые данные о расследовании на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД Захарова убеждена, что берлин скрывает результаты расследования на "Северных потоках" Фото: из соцсетей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оправдывается за то, что Берлин скрывает данные расследования по инцидентам на "Северных потоках". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

"В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично - по сути, ему приходится уже оправдываться", - считает Захарова. Это предположение она выдвинула на просьбу прокомментировать слова канцлера о том, почему Берлин не раскрывает информацию по расследованию инцидентов.

Вместе с тем она обратила внимание, что в публикациях некоторых СМИ отмечается линия властей Германии по засекречиванию информации о ходе расследования.

Напомним, Швеция и Дания продолжают расследование диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Политик призвал чиновников отказаться от предположений о виновниках взрывов, пока нет доказательств, и придерживаться исключительно фактов.

Еще в октябре 2022 года командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, ФРГ и Швеция, которые расследуют диверсию на "Северных потоках", не намерены разглашать результаты пока не получат бесспорные доказательства.

В связи с этим командующий ВМС призвал не ожидать каких-либо публичных заявлений от представителей этих стран до тех пор, пока они не добудут неопровержимые доказательства. По его словам, обнародование предварительных результатов расследования может привести к “неконструктивным реакциям”.