Зеленский заявил, что боевой дух в тылу Украины ослаб в последнее время Фото: REUTERS

Украинцы в городах вдали от линии соприкосновения утратили боевой настрой и мотивацию. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.

По его словам, стойкость "боевого духа" солдат ВСУ в зоне боевых действий зависит от поставок оружия и мотивации, которую определяет "дух внутри государства". Зеленский отметил, что в начале спецоперации России единство народа было крепче даже в отдаленных западных субъектах.

"Сейчас в некоторых городах я вижу, что они на отдыхе", - сказал лидер Украины.

Президент призвал украинских и иностранных журналистов как можно скорее поднять боевой дух населения, "отдыхающего" в тылу. Зеленский потребовал не допустить "нормализации" текущего конфликта. По его словам, задача Украины сейчас - "не допустить реванша".

Напомним, не так давно президент Украины Зеленский повторил, что конфликт России и Украины завершится в тот момент, когда Москва выведет своих военных с территории республики.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.