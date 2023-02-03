Британцы потребовали от Зеленского сдаться после жесткого выступления Путина

Британцы считают, что Зеленский должен сдаться, чтобы наступил мир. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский должен сдаться для того, чтобы украинский конфликт завершился и наступил мир, считают читатели британского издания Daily Mail. Комментируя публикацию о выступлении российского лидера Владимира Путина по случаю годовщины разгрома гитлеровцев в Сталинграде, британцы отмечают, что конфликт фактически спровоцировали США и НАТО.

«Этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не считала нужным расширяться до границ этой ядерной державы», - написал один из комментаторов.

«США напросились на этот конфликт», - отметил другой, подчеркнув, что Вашингтон пытается нанести поражение России.

Читатели издания посоветовали Джо Байдену перестать «дразнить русского медведя», а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посоветовали сдаться, чтобы конфликт завершился миром.

Напомним, Владимир Путин в своей речи, посвященной стойкости защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной, дал жесткий ответ западным странам, вооружающим Украину.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - сказал Путин.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после объявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил о словах главы РФ Владимира Путина на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевой дух в тылу Украины ослаб в последнее время и призвал украинских и иностранных журналистов как можно скорее поднять боевой дух населения.