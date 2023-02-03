Песков призвал не забывать слова Путина о последствиях поставок Украине

Пресс-секретарь президента РФ Песков напомнил о словах Путина после заявления Пентагона о поставках Украине дальнобойных ракет Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после объявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил о словах главы РФ Владимира Путина на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы.

"Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде", - сказал он

Несколько ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. При этом он уточнил, что в пакет входят ПВО и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.

По словам официального представителя Пентагона, помощь США Украине с 2014 года составила 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала Россией спецоперации.

А 1 февраля 2023 года стало известно, что США в новом пакете помощи впервые могут передать Украине ракеты большой дальности. Вместе с тем Штаты намеревались передать Украине "бомбы малого диаметра наземного базирования" GLSDB. Это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS.

Напомним, президент России Путин заявил, что те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, что современная "война с Россией будет другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем. И применением бронетехники не ограничится", - подчеркнул Путин.