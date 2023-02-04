Страны G7 и Австралия установят два потолка цен на российские нефтепродукты с 5 февраля. Фото: REUTERS

Страны G7 и Австралия объявили о введении двух ценовых потолков на нефтепродукты из России. Об этом сказано в их совместном заявлении. Документ распространен в пятницу 3 февраля Минфином США.

Сообщается, что один уровень цен устанавливается для нефтепродуктов, которые торгуются по более высокой относительной сырой нефти цене. Это бензин, дизельное топливо и так далее. Другой потолок установлен для таких продуктов, как мазут, они торгуются со скидкой относительно сырой нефти.

«Максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, будет составлять $100 за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, будет составлять $45 за баррель», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Предполагается, что потолок цен будет введен 5 февраля или немного позже.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Подробности здесь на KP.RU. Также вице-премьер Новак заявил, что Россия готова снизить добычу нефти в ответ на потолок цен.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что потолок цен на нефть из России обернется для G7 неподъемными последствиями.

Тем временем экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть.