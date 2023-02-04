Украинский пленный Кулык рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе

Украинский военнопленный рассказал о расстреле мирных жителей на заводе Ильича. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинский военнослужащий рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года. По словам военнослужащего, люди были расстреляны в районе завода имени Ильича.

Речь идет о находящемся в плену солдате ВСУ Владиславе Кулыке, пишет РИА Новости. Кулык рассказал агентству, что участвовал в расстреле группы мирных жителей, в которой было семеро мужчин и одна женщина.

«Открылся огонь с оружия «Калашникова». Я попал в мужчину сорока лет», - цитирует агентство рассказ Кулыка.

По словам военнопленного, приказ о расстреле гражданских лиц отдал лейтенант Олег Колмачевский. Старшие по званию объяснили Кулыку и его сослуживцам, что расстрелянные мирные жители, возможно, были корректировщиками огня или переодетыми военными.

Ранее военкор Татарский заявил о взятии в плен военных 80-й бригады ВСУ, уличенной в расстреле пленных россиян.

Также сообщалось, что в результате удара ВСУ погибли 23 мирных жителя Запорожья, выезжавших на освобожденную территорию.

Украинские военные расстреляли в упор группу российских пленных. Спецкор «КП» Александр Коц рассказал, что стоит за шокирующим видео казни безоружных людей.