Военкор Татарский заявил о взятии в плен военных 80-й бригады ВСУ, уличенной в расстреле пленных россиян

Российские разведчики захватили украинских военных, предположительно, из бригады, которая расстреляла российских пленных Фото: REUTERS

Военный корреспондент Владлен Татарский подтвердил сообщение телеграм-канала "А.Б.Добровольский live" о взятии в плен военных 80-й бригады ВСУ, уличенной в расстреле пленных россиян.

По словам Татарского, захват был осуществлен разведчиками российского отряда "Барс-13". Официального подтверждения данной информации от министерства обороны России пока не поступало.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 ноября заявил, что украинские военные, устроившие расправу над российскими военнопленными, должны понести наказание в виде "чистой кары".

Позднее в ЛНР сообщили, что российских пленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.