Польский политолог Холащинский считает, что западную бронетехнику на Украине «перемолотят» за квартал

Польский политолог рассказал, на сколько Украине хватит западной бронетехники.
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Боевые машины пехоты и танки, которые Запад обещает передать Украине, будут уничтожены в течение одного квартала. К такому выводу пришел польский политолог Кристиан Холащинский.
Эксперт сделал выводы на основе простых вычислений. Он суммировал все обещанные Киеву Западом танки и боевые машины, а затем сравнил с количеством уже потерянной Украиной бронетехники.
«Когда мы соберем всю технику, про которую мы слышим, что ее передадут, то это получается порядка 150-170 танков, боевых машин. Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», - сказал Холащинский, выступая в эфире Radio Maryja.
Эксперт добавил, что украинский конфликт «перемолотит» любую технику.
Напомним, ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, но испытывает дефицит снарядов для них.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные «будут жечь» западные танки на Украине.
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