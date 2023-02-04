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НовостиПолитика4 февраля 2023 3:18

Польский политолог Холащинский считает, что западную бронетехнику на Украине «перемолотят» за квартал

Эксперт пересчитал обещанные Киеву боевые машины
Мария ПАВЛОВА
Польский политолог рассказал, на сколько Украине хватит западной бронетехники.

Польский политолог рассказал, на сколько Украине хватит западной бронетехники.

Фото: REUTERS

Боевые машины пехоты и танки, которые Запад обещает передать Украине, будут уничтожены в течение одного квартала. К такому выводу пришел польский политолог Кристиан Холащинский.

Эксперт сделал выводы на основе простых вычислений. Он суммировал все обещанные Киеву Западом танки и боевые машины, а затем сравнил с количеством уже потерянной Украиной бронетехники.

«Когда мы соберем всю технику, про которую мы слышим, что ее передадут, то это получается порядка 150-170 танков, боевых машин. Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», - сказал Холащинский, выступая в эфире Radio Maryja.

Эксперт добавил, что украинский конфликт «перемолотит» любую технику.

Напомним, ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, но испытывает дефицит снарядов для них.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные «будут жечь» западные танки на Украине.

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