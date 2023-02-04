10-месячная девочка погибла при обстреле Кременной со стороны ВСУ 21 января 2023

Младенец погиб при обстреле со стороны украинских военных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10-месячный ребенок погиб во время обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен еще 21 января 2023 года, но родственники погибшей малышки рассказали об этом РИА Новости только сейчас.

По их словам, девочка находилась на руках у матери рядом с окном в момент, когда снаряд упал рядом с жилым помещением. Взрывной волной младенца отбросило в другую часть комнаты.

"Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала", - вспоминает бабушка ребенка.

Мать младенца выжила, но ей потребовалось лечение в больнице. Теперь она не может даже войти в собственный дом из-за страшных воспоминаний, связанных с этим местом.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 28 января ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Напомним, священник погиб в результате удара украинских войск по монастырю в селе Никольское (Волноваховский район), расположенном рядом с Угледаром. Также тяжелое ранение получила монахиня. Ей потребовалась экстренная медицинская помощь.