Генпрокурор Германии заявил об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках"

Место диверсии на "Северном потоке - 1" Фото: REUTERS

Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк заявил журналистам, что к настоявшему моменту ведомство не имеет каких бы то ни было доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках". Его слова приводит немецкое издание Welt am Sonntag.

"На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается", - уточнил Франк.

По словам Генпрокурора, расследование по делу продолжается.

В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал чиновников отказаться от предположений о виновниках взрывов, пока нет доказательств, и придерживаться исключительно фактов.

Как писал сайт KP.RU, 27 января заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя трубопровод. По ее словам, "вся администрация" президента США довольна тем, что этот газопровод "превратился в груду металла на дне морском".

Напомним, подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".