МИД Франции объяснил звонки Макрона Путину просьбами Зеленского

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон после начала российской спецоперации чаще всего звонит лидеру России Владимиру Путину по просьбам главы Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель французского министерства иностранных дел (МИД) Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

По ее словам, подобные разговоры ведутся в координации с союзниками Парижа. В качестве одной из тем бесед Лежандр назвала ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Дипломат считает, что именно диалог лидеров России и Франции способствовал прибытию на ядерный объект наблюдателей МАГАТЭ.

Напомним, в начале января этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и французский лидер поддерживают контакты, но в настоящий момент в их диалоге имеется пауза.

Как писал сайт KP.RU, Макрон считает, что Франции необходимо поддерживать диалог с президентом России, несмотря на поддержку Украины. При этом он высказал недовольство, что в последнее время переговоров с Путиным не было.