Байден убежал с брифинга после вопроса о китайском шаре-разведчике

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден сбежал с брифинга после того, как журналисты начали задавать вопросы про китайский аэростат, который в США назвали разведывательным. Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля 2023 года.

Присутствующие на пресс-конференции представители средств массовой информации попросили президента Соединенных Штатов рассказать, как американские власти собираются убрать "шар-разведчик", но глава Белого дома проигнорировал вопрос, предложив журналистам писать про экономику.

"Если хотите, спрашивайте об экономике, но я не буду отвечать на другие вопросы, иначе вы про нее ничего не напишете", - подчеркнул Байден, после чего развернулся и ушел.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские пограничники высмеяли Джозефа Байдена после того, как в небе над США несколько дней летал китайский воздушный шар, который Пентагон идентифицировал как аэростат-шпион.

Напомним, китайское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления за то, что шар оказался над территорией Соединенных Штатов.