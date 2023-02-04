Американские пограничники высмеяли Байдена после обнаружения китайского аэростата над США

Американские пограничники высмеяли Байдена из-за китайского аэростата. Фото: REUTERS

Американские пограничники высмеяли Джо Байдена после того, как в небе над США несколько дней летал китайский воздушный шар, который Пентагон идентифицировал как аэростат-шпион.

«Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена», - такой саркастический пост опубликовал в социальных сетях Национальный совет пограничной службы.

Этот ироничный твит приобретает особенный смысл на фоне миграционного кризиса в США.

Напомним, в США наплыв мигрантов назвали тягчайшим преступлением действующего президента Джо Байдена.

В декабре 2022 года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов.

Ранее сообщалось, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра.