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НовостиВ мире4 февраля 2023 1:56

Американские пограничники высмеяли Байдена после обнаружения китайского аэростата над США

Профсоюз пограничной службы заявил, что Китай лучше следит за американской границей, чем президентская администрация
Мария ПАВЛОВА
Американские пограничники высмеяли Байдена из-за китайского аэростата.

Американские пограничники высмеяли Байдена из-за китайского аэростата.

Фото: REUTERS

Американские пограничники высмеяли Джо Байдена после того, как в небе над США несколько дней летал китайский воздушный шар, который Пентагон идентифицировал как аэростат-шпион.

«Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена», - такой саркастический пост опубликовал в социальных сетях Национальный совет пограничной службы.

Этот ироничный твит приобретает особенный смысл на фоне миграционного кризиса в США.

Напомним, в США наплыв мигрантов назвали тягчайшим преступлением действующего президента Джо Байдена.

В декабре 2022 года мэр американского города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов.

Ранее сообщалось, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.

В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра.