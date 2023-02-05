В США считают, что GLSDB бомбы позволят Украине «отвоевать свои территории»

В Пентагоне считают, что "умные" дальнобойные бомбы помогут Украине "отвоевать свои территории". Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не исключают, что «умные» GLSDB бомбы, которые Вашингтон передает Киеву, могут быть использованы для ударов по Крыму. Об этом заявил глава пресс-службы американского оборонного ведомства Патрик Райдер во время регулярного брифинга. Трансляция брифинга велась на официальном сайте Пентагона, она доступна здесь.

«Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории», - ответил Райдер на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, президент США Джо Байден ранее заявил, что США отказываются признавать Крым российским. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что среди вариантов, которые США обсуждают с Украиной, атаки как по территории полуострова, так и по знаковой для России точке – Крымскому мосту. Основной же целью Киева называется максимальное ослабление российских войск, дислоцированных в Крыму.

США намерены отправить дальнобойные снаряды GLSDB на Украину в течение девяти месяцев. В чем их опасность и есть ли у России «противоядие», читайте здесь на KP.RU.