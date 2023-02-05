Пушков высмеял заявление Генпрокуратуры ФРГ по "Северным потокам". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление Генпрокуратуры ФРГ по взрывам на «Северных потоках».

Напомним, Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк заявил журналистам, что к настоявшему моменту ведомство не имеет каких бы то ни было доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках».

«Потрясающая по «глубине» и «тонкости» выводов работа правоохранительных органов Германии оотносительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому - кто знает...», - написал Пушков в Telegram.

Пушков напомнил о заявлении сербского лидера Александара Вучича по поводу терактов на «Северных потоках».

«А знает, собственно, весь мир, о чем прямо сказал президент Сербии Вучич. Разумеется, и в Берлине все знают. Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России», - написал Пушков.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что все политики мира знают, кто именно устроил взрывы на трубопроводе «Северный поток», однако они молчат, поскольку бояться навредить своей стране.

Напомним, подрыв ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили «тренировки британских водолазов».