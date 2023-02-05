В Польше приютившего беженцев бизнесмена наказали за «оскорбление украинцев»

В Польше бизнесмена, который помогал украинцам, оштрафовали за их оскорбление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский бизнесмен, благодаря которому 40 украинских беженцев получили крышу над головой, оштрафован за «оскорбление украинцев» и «ксенофобию». Историю рассказывает издание Kresy.

Речь и идет о предпринимателе Ежи Анджеевском, который приютил на своей базе отдыха 40 украинских беженцев несмотря на то, что его фирма испытывала финансовые трудности. В то же время бизнесмен открыто высказывал в сети отрицательное мнение о Гитлере и Бандере и делился постами на эту тему в соцсетях.

Публикации Анджеевского в соцсетях суд расценил как «публичное оскорбление группы лиц – лиц украинского происхождения – из-за их национальности» и оштрафовал предпринимателя. Ежи Анджеевский счел приговор абсурдным и подал апелляцию.

«Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним», - считает он.

Тем временем ООН в шоке: беженцы с Украины чаще всего бегут за счастьем и спасением в «страну-агрессор». «Комсомолка» разбирается, почему большинство жителей Украины предпочитают Россию, а не Польшу или Германию.

Ранее западные СМИ писали, что украинские беженцы в Европе оказываются в привилегированных условиях по сравнению с беженцами из других стран, что вызывает недовольство и может стать причиной конфликта.

Почему украинские беженцы стали «новыми цыганами» Европы, читайте здесь на KP.RU.