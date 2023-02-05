Захарова усомнилась в адекватности Борреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в словах главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который заявлял, что исключает отправку ЕС военных сил на Украину.

- У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников. Причём их отправка началась задолго до 2022 года, - написала она в посте в своем телеграм-канале. Так она отреагировала на недавнее интервью Боррель испанской газете "El Pais".

2 февраля глава дипломатии ЕС заявил, что страны Европейского союза будут обучать служащих ВСУ управлению танками Leopard 2 в ходе тренировочной миссии для военных Украины.

При этом, еще осенью прошлого года Боррель публично выступал с заявлением, что страны ЕС не намерены принимать участие в конфликте на Украине, но планирует и далее оказывать военную помощь Киеву.