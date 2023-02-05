Титул «Миссис Вселенная» впервые завоевала представительница России

Организаторы конкурса сообщили, что про делегацию из России отзывались положительно все страны. Фото: официальное представительство конкурса «Миссис Мира» в РФ

Представительница России впервые получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин. «Миссис Вселенная - 2022», который проходил с 30 января по 5 февраля 2023 года в Софии, выиграла жительница Удмуртии Елена Максимова. Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны в воскресенье, 5 февраля.

Елена Максимова - жительница Удмуртии. Фото: официальное представительство конкурса «Миссис Мира» в РФ

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Елена Максимова и Ирина Кирсанова, директор конкурсы «Миссис Россия Мира» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В финал конкурса «Миссис Вселенная - 2022» вышли 120 женщин из разных стран, а представительница России выиграла этот конкурс, который проводится с 2007 года, впервые в истории.

Напомним, в январе этого года прошел конкурс «Мисс Вселенная». Россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы за корону в полуфинале конкурса, а победительницей стала, а корону выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль.