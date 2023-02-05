В России выявлено 9410 случаев заболевания коронавирусом 5 февраля 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за сутки специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией выявили 9410 случаев заражения. Умерло за сутки 45 человек.

Общее число случаев выздоровевших увеличилось за сутки на 5 200 против 6 334 днем ранее, до 21 379 874.

- Снижение количества госпитализаций произошло в 59 регионах страны. - говорится в публикации на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее, 4 февраля, оперштаб сообщал, что за сутки в стране зафиксирован 9681 случай COVID-19. В этот день первое место по заболеваемости у Москвы, где заразились 2337 человек. Вторым идет Санкт-Петербург - 815 случаев. Тройку замыкает Самарская область с 392 случаями.

Как ранее писал сайт KP.RU, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил россиянам, что симптомы "кракена" не отличаются от других подлиний "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции.