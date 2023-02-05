Российские силы "Южной" группировки заняли более выгодные позиции на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Об этом 5 февраля сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

- В ходе наступательных действий ... ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ... в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка в ДНР, - говорится в сообщении военного ведомства.

При этом уточняется, что за минувшие сутки российским силам удалось уничтожить три боевые машины пехоты, четыре авто, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа в ДНР. Также ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам украинских бойцов.

Днем ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области.

А 4 февраля 2023 года в Минобороны РФ рассказывали, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику вооруженных сил Украины в 108-ми районах.