В Италии стартовал Венецианский карнавал Фото: REUTERS

В начале февраля в Италии стартовал Венецианский карнавал. Это мероприятие впервые с 2019 года проходит без ограничений.

. Фото: REUTERS

Тысячи местных жителей. нарядившихся в разноцветные костюмы с масками и перьями, собрались у Гранд-канала.

. Фото: REUTERS

Для зрителей подготовлены парад лодок и красочное шоу. В свете софитов танцоры исполняют для жителей и гостей свои номера. Фестиваль будет проводить до 21 февраля 2023 года.

. Фото: REUTERS

В 2020 году коронавирус в Италии вынудил власти страны завершить знаменитый Венецианский карнавал на два дня раньше срока. Праздник музыки и красок, начавшийся 8 февраля, должен был завершиться 25 февраля, но последние торжества прошли в воскресенье.

А в следующем, 2021 году, Венецианский карнавал из-за пандемии впервые в истории прошел в онлайн-формате. На официальном сайте мероприятия транслировали специально записанные программы об обычаях карнавала.