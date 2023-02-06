Глава СДПГ пожаловался на молчание стран ЕС после согласия Германии поставить Украине танки

В Германии заявили, что партнеры по ЕС "замолчали" после решения ФРГ поставить танки Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали после того, как ФРГ пообещала передать Киеву танки Leopard 2. Об этом заявил глава СДПГ Кевин Кюнерт.

«Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо», - сказал Кюнерт в эфире телеканала ZDF.

Политик рассказал, как ФРГ собирает нужное количество обещанных Украине бронемашин.

«Сейчас все это собирается по отдельным частям, что необходимо для обоих танковых дивизий, батальонов, которые были обещаны, чтобы их действительно возможно было отправить на Украину», - сказал Кевин Кюнерт.

Напомним, Канада отправила Украине танк Leopard 2. Самолет военно-воздушных сил Канады с танком на борту уже вылетел в аэродрома в Галифаксе. Об этом сообщила глава министерства национальной обороны Канады Анита Ананд.

В конце января прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

Политолог Алексей Мухин объяснил, почему политики Запада напуганы собственным решением поставить Украине танки.