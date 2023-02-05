Канада отправила на Украину первый танк Leopard

Канада отправила Украине первый из четырех обещанных танков "Леопард". Фото: REUTERS

Канада отправила Украине танк Leopard 2. Самолет военно-воздушных сил Канады с танком на борту уже вылетел в аэродрома в Галифаксе. Об этом сообщила глава министерства национальной обороны Канады Анита Ананд.

«Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути», - цитирует ТАСС сообщение Ананд.

Всего Канада намерена передать Украине четыре танка Leopard.

Тем временем германские СМИ сообщают, что ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленных запасов.

Напомним, в конце января прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

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Политолог Алексей Мухин объяснил, почему политики Запада напуганы собственным решением поставить Украине танки.

Тем временем украинки раздеваются до трусов, лишь бы Европа отдала танки «Леопард».