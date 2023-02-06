Эстония запретила водителям ввозить бензин в канистрах из России с 6 февраля 2023 года

В Эстонии разрешили ввозить из России бензина не более, чем умещается в баке автомобиля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах. Запрет начал действовать с понедельника 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

Сообщается, что в автомобиле или другом транспортном средстве, которое въезжает из России, бензин может находиться только в топливном баке. Купить в России разрешается такое количество топлива, которое понадобится для возвращения на территорию Евросоюза.

Представитель департамента уточнила, что такой же запрет вступил в силу во всех странах Балтии и в Финляндии.

Напомним, шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с 5 декабря 2022 года.

Ценовой потолок на российские нефтепродукты вступил в силу в Европейском союзе с воскресенья, 5 февраля 2023 года. Лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.

Эксперт Станислав Митрохович рассказал, к чему могут привести новые санкции Запада в отношении российского экспорта.