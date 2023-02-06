Россияне не обращались за помощью в генконсульство РФ в Анталье из-за землетрясения в Турции

Россияне не обращались за помощью после землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Граждане России не обращались за помощью в генконсульство РФ в Анталье в связи с землетрясением в Турции. Об этом дипломаты сообщили ТАСС утром в понедельник, 6 февраля 2023 года.

"По имеющейся информации, незначительные подземные толчки ощущались локально в ряде городов провинции Анталья", - добавили с в российском генконсульстве, отметив, что продолжают следить за развитием событий.

Как ранее писал сайт KP.RU, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в Кахраманмараше. По последней информации, число погибших во время подземных толчков в Турции достигло 76 человек. Еще 440 человек получили ранения.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник 6 февраля на юго-востоке страны. В результате землетрясения разрушены здания в нескольких городах страны.