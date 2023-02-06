Два самолета Ил-76 МЧС России готовы вылететь в Турцию для помощи после землетрясения Фото: REUTERS

Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы к вылету в Турцию для того, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщили в понедельник, 6 февраля, в пресс-службе министерства.

По поручению главы МЧС Александра Куренкова, за считанные часы в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп», - сообщили в ведомстве сайту KP.RU.

«Мы всегда готово прийти на помощь дружественному государству, жители которого оказались в сложной ситуации, - отметил генерал-лейтенант Куренков. - Российские спасатели имеют все необходимые знания и оборудование для ликвидации последствий подобных чрезвычайных ситуаций».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4, произошедшие в турецкой провинции Кахраманмараш в ночь на понедельник, 6 февраля, привело к разрушению многих городов Турции, а подземные толки были отмечены и в других странах. Согласно последним данным, жертвами в Турции стали более 280 человек, свыше 2 тысяч получили ранения.