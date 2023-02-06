Песков назвал диалог Путина и экс-премьера Израиля Беннета на тему СВО весьма интенсивным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердили факт диалога президента России Владимира Путина и бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета на тему специальной военной операции на Украине, назвав их беседу «весьма интенсивной», однако не стал раскрывать ее подробности.

«Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог. Они часто общались - было и личное общение, и телефонные переговоры. Действительно, на повестке дня помимо двусторонних отношений была тема Украины и тема специальной военной операции», - заявил представитель Кремля, отметив, что политики посвятили данной теме «ни один час».

Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля заявил, что в начале специальной военной операции российский лидер заверил его, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа. Беннет также рассказал о 17 черновиках соглашения о перемирии на Украине.