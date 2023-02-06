Российские силы закрепились в северной и восточной частях Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские силы закрепились в северной и восточной частях Артемовска Донецкой народной республики, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«В Артемовске подразделения закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои, но уже можно говорить, что они там закрепились и продолжают уже с данных позиций вытеснять противника», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе. Он также уточнил, что благодаря этому ВС России удается контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

Междк тем бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что ожесточенные бои идут за каждое строение и каждую улицу в северных районах Артемовска. По его словам, Вооруженные силы Украины на сегодняшний день продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.