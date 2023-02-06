Новое землетрясение магнитудой 7,8 зарегистрировали в центральной части Турции Фото: REUTERS

Новое землетрясение магнитудой 7,8 зарегистрировано в центральной части Турции в 13.24 мск в понедельник, 6 февраля.

Сообщается, что новое землетрясение ощущалось в Дамаске, Латакии и в некоторых других провинциях Сирии. Толчки также почувствовали жители Бейрута. Кроме того, сообщается, что толчки магнитудой 6,3 произошли в Элбистане, в трех километрах от Кахраманмараша.

Как сообщают азербайджанские сейсмологи, афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться месяц

Напомним, сегодня, 6 февраля, утром на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, что привело к разрушению многих городов, а подземные толчки почувствовали в других странах.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Редеп Тайп Эрдоган сообщил, что по последний данным в результате утреннего землетрясения в стране погибли 912 человек, а ранения получили свыше 5 тысяч. Турецкий лидер отметил, что прогнозировать точное количество жертв пока невозможно. Число жертв в Сирии возросло до 326, а пострадали более 1 тысячи человек.