ВС Турции объявили о создании воздушного коридора для доставки в зону землетрясения спасателей из других стран Фото: REUTERS

Вооруженные силы Турции объявили о создании специального воздушного коридора для доставки спасателей из других стран в зону землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны в ночь на понедельник, 6 февраля.

О готовности направить поисково-спасательные отряды объявили Азербайджан, Польша, Болгария, Иран, а также Россия. Как писал сайт KP.RU, МЧС России сообщило о том, что два самолета Ил-76 со спасателями готовы к вылету в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно привело к разрушению многих городов, а его толчки были слышны в других странах. Согласно последним данным, жертвами стали в Турции превысило 280 человек, а ранения получили более 2 тысяч. В Сирии погибло около 240 человек, а на юге Италии была объявлена опасность цунами.