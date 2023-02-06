Российские силы взяли девять укреплений ВСУ на Марьинском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские силы заняли еще девять укрепленных сооружений Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Противник еще пытается удержать позиции. Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал», – сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, по словам Пушилина, российские силы закрепились в северной и восточной частях Артемовска Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе. Он также уточнил, что благодаря этому ВС России удается контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику.

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