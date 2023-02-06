Путин предложил президенту Сирии Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером Сирии Башаром Асадом. Глава российского государства предложил коллеге помощь в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля.

«Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия», – говорится на сайте Кремля.

Президент Сирии с благодарностью принял предложение российского лидера. В ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в арабскую республику, отмечается в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным министерства здравоохранения Сирии, количество жертв в результате землетрясения достигло в стране 371 человека.

Россия готова отправить спасателей в Сирию и Турцию для помощи в ликвидации последствия разрушительного землетрясения в республиках, что обозначено на политическом уровне. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.