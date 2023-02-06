Командир ВСУ «Припять» заявил, что не верит заявлением Запада о победе Киева Фото: REUTERS

Командир Вооруженных сил Украины с позывным «Припять» заявил, что не верит заявлениям Запада о будущей победе Киева в конфликте с Москвой.

«Они говорят, что цель – победа Украины, а я не верю в это», – приводит его слова «Страна.ua».

Как отметил украинский военнослужащий, на фоне ежедневных сообщений о гибели солдат ВСУ он не может сдержанно воспринимать заявления о том, что решения о поставках Киеву оружия не принято. По словам командира ВСУ, у него нет культурных комментариев по этому поводу.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Днем ранее сообщалось, что российские военные выбили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области.

Напомним, американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно озвучил США потери Украины с начала конфликта. По словам, экс-советника Пентагона во время визита в Соединенные Штаты Залужный тайно сообщил американских военачальникам о 257 тысячах погибших с украинской стороны с начала боевых действий на территории Украины.