На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана между Шымкентом и Туркестаном Фото: REUTERS

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 балла в эпицентре, на юго-востоке республики между Шымкентом и Туркестаном. Об этом пишет в своем телеграм-канале "Sputnik Казахстан".

"Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. Эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана между Шымкентом и Туркестаном", - пишет издание.

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, толчок произошел в 19:02 по местному времени, 16:02 по Москве. Эпицентр бедствия находился в 628 км к западу от Алма-Аты. Очаг зафиксирован на глубине 5 км.

Тем временем землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней, считает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин.

Напомним, согласно последней информации общее число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции увеличилось. Всего жертвами природного катаклизма стал 1121 человек, ранения получили 7634. Толчки ощущались во многих регионах страны, в том числе и в столице Турции Анкаре. Эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Газиантеп.