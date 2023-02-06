В РАН прогнозируют землетрясения магнитудой около 6 в Турции в течение нескольких дней

Российские ученые прогнозируют землетрясения магнитудой около 6 в Турции в течение нескольких дней Фото: REUTERS

Землетрясения магнитудой около 6 будут происходить в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней, считает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин.

«С высокой долей вероятности землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в течение нескольких дней», – заявил специалист в беседе с РИА Новости.

По словам Шебалина, вероятно, землетрясения будут происходить в этих странах на протяжении нескольких недель.

Как писал сайт KP.RU, в результате землетрясения в Турции погибли 1 014 человек. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в разных городах республики обрушились 2 818 зданий. Он отметил, что землетрясение стало крупнейшей природной катастрофой с 1939 года.

Напомним, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в турецком Кахраманмараше.