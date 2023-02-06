Число погибших после землетрясения в Турции увеличилось до 1 121 человека Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Турции увеличилось. Всего жертвами природного катаклизма стал 1121 человек, ранения получили 7634. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

- Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2834, - заявил он журналистам.

Тем временем, число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 430, более 1,3 тысячи человек пострадали.

По оценке экспертов, землетрясения магнитудой около 6 баллов будут происходить в районе Турции и Сирии. Ученые предполагают, что они будут повторяться на протяжении нескольких недель.

Напомним, толчки ощущались во многих регионах страны, в том числе и в столице Турции Анкаре. Эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Газиантеп. А тем временем на юге Турции землетрясения продолжаются до сих пор. Параллельно спасатели разбирают завалы от рухнувших многоэтажек.