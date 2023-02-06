Число погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч человек Фото: REUTERS

Количество жертв землетрясения в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, число раненных возросло до 11 119 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Число погибших при землетрясении выросло до 1 651, ранены 11 тысяч 119 человек», – сказал глава Минздрава Турции в выступлении, транслировавшемся в его Twitter.

Ранее сообщалось, что в Турции общее число погибших в результате землетрясения выросло до 1 541, а количество раненых увеличилось до 9 733 человек.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в республике и предложив помощь в ликвидации последствий стихии.

Напомним, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в турецком Кахраманмараше. Эрдоган назвал землетрясений крупнейшей природной катастрофой в стране с 1939 года.