Женщина родила ребенка под завалами здания после землетрясения в Сирии Фото: REUTERS

Сирийские спасатели вытащили новорожденного мальчика из-под завалов здания после землетрясения к северо-западу от Алеппо, однако его мать спасти не удалось, и она погибла. Об этом пишет сирийский информационный портал El Balad.

По данным портала, женщина родила ребенка, когда народилась под обломками обрушившегося в ходе землетрясения здания в населенном пункте Джендерес, однако сама не выжила. Новорожденного ребенка отвезли в больницу.

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, что привело к разрушению многих городов, в том числе и в Сирии. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировали в центральной части Турции. По последним данным, число жертв в Турции превысило 2370 человек, а в Сирии погибло более 700 человек.