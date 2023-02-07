Глава МИД Японии Хаяси заявил, что Токио нацелен на мирный договор с Россией

Есимаса Хаяси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио по-прежнему намерено заключить мирный договор с Москвой. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) Японии Есимаса Хаяси во вторник, 7 февраля 2023 года.

"Что касается вопроса по "северным территориям" (так власти Японии называют Южные Курилы, входящие в состав России – ред.), то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась", - подчеркнул Хаяси.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность ряд островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), указывая на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Мирного договора между двумя странами не существует, поэтому Япония периодически поднимает вопрос о принадлежности островов.

Япония обозначила претензии на часть российских Курил в своем ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами "Синяя книга по дипломатии", формулируя их, как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны".