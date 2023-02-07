Рогов сообщил, что российские военные закрепились на новых позициях в Запорожской области

Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска закрепились на новых позициях в Запорожской области и ведут их укрепление. Об этом заявил член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов во вторник, 7 февраля 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

"Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции, - уточнил Рогов. - Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их".

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце января Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы России захватили инициативу в Запорожской области и проводят разведку боем.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области, ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья. Рогов уточнил, что украинским военным пришлось отступить из-за успешных действий российских войск на запорожской линии боевого соприкосновения.