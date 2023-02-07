Бывший премьер Украины Азаров: Страна станет непригодной для жизни в случае энергетического коллапса

Экс-премьер Украины Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров считает, что энергосистема страны приближается к полному коллапсу. Он предупредил, что из-за этого Незалежная рискует стать непригодной для жизни людей.

- Украинцы привыкли к веерным отключениям, но электричества на Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а значит, что страна вообще станет непригодной для проживания, - написал политик в соцсетях.

При этом Азаров допустил, что крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, в том числе грозит привести к разрушению ядерных реакторов, наводнениям из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях.

Еще осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране было повреждено больше половины всех энергетических объектов. В результате ударов по энергообъектам сотни населенных пунктов на Украине были обесточены. Как отметил Шмыгаль, в этих условиях Украине требуется дополнительная помощь от Евросоюза. В частности он назвал энергооборудование и финансирование на закупки газа.