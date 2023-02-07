Сальдо обвинил власти Украины в вывозе ценностей из музея Херсона

Владимир Сальдо Фото: СОЦСЕТИ

Киевский режим вывозит ценности из Херсонского литературного музея, что свидетельствует о планах отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире местной телекомпании "Таврия" во вторник, 7 февраля 2023 года.

"Раз они собираются вывозить раритеты, значит, они готовятся к выходу", - полагает Сальдо.

Напомним, в начале февраля Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр для перехода в контрнаступление, но каждый раз несли большие потери. По его словам, командование украинской армии в угоду Западу "бросают на убой" все новые подразделения на различных участках линии боевого соприкосновения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами. Врио губернатора Херсонской области уверен, что в попытках ВСУ форсировать реку нет никакого смысла.