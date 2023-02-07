У посольства России в Токио проходит акция за возвращение Курильских островов

Представители общественных объединений Японии требуют возвращение "северных территорий": островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан Фото: REUTERS

Акции протеста с требованием вернуть Курильские острова проходит у стен российского посольства в Токио 7 февраля 2023 года. Корреспондент РИА Новости передает, что представители общественных объединений Японии требуют возвращение "северных территорий": островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.

"Ряд с полицейскими машинами начинается сразу у выхода со станции метро "Камиятё" - примерно за 500 метров от посольства. Белые, черные, фиолетовые и коричневые фургоны... с громкоговорителями и патриотическими лозунгами, на улицу непосредственно перед посольством не пропускают. Митингующие на них совершают объезд по периметру квартала, выкрикивая через громкоговорители требования "вернуть острова", - говорится в публикации агентства.

Правоохранительные органы допустила группу переговорщиков с плакатом "Отобьем обратно северные территории" в сопровождении 10 полицейских на противоположную сторону от посольства, но без громкоговорителей. На стороне посольства России стоят полицейские машины и автобусы, а въезд в ворота перекрыт металлической решеткой.

"Полиция следит и за тем, чтобы звук от громкоговорителей ультраправых не превышал определенных норм. Стоило одному из фургонов превысить допустимые пределы громкости, как вслед за ним бросилось два десятка полицейских с аппаратами измерения силы звука", - передает корреспондент РИА.

Прежде глава министерства иностранных дел (МИД) Японии Есимаса Хаяси подтвердил, что

Токио по-прежнему намерено заключить мирный договор с Москвой.

"Что касается вопроса по "северным территориям", то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась", - подчеркнул Хаяси.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность ряд островов Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, - указывая на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Мирного договора между двумя странами не существует, поэтому Япония периодически поднимает вопрос о принадлежности островов.